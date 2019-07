Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: Tür hält Einbruchsversuch stand

Zeugen gesucht

Groß-Zimmern (ots)

Kriminelle hatten in den letzten Tagen einen Container in der Johannes-Ohl-Straße, in dem zurzeit die Kindergartenkinder untergebracht sind, im Visier. Die Täter hatten in der Zeit zwischen Montagnachmittag (15.07.2019) und Dienstagmorgen (16.07.2019) versucht, die Zugangstür aufzubrechen. Letztlich hielt diese den Hebelversuchen stand, so dass die Täter, ohne in den Container gelangt zu sein, flüchteten. Die Ermittler der Polizeistation Dieburg haben die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06071 / 9656-0 zu melden.

