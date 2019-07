Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Scheiben an Gustav-Brunner-Schule beschädigt/Zeugen gesucht

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Vier Doppelglasscheiben der Turnhalle, bewarfen Unbekannte zwischen Montag (15.07.) und Dienstag (16.07.), auf dem Gelände der Gustav-Brunner-Schule in der Rudolf-Diesel-Straße in Ginsheim, mit Steinen. An den Fenstern entstand dadurch ein Schaden von insgesamt rund 3500 Euro.

Die Polizeistation Bischofsheim ermittelt nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und bittet Personen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06144/9666-0.

