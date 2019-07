Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Ungebetene Besucher im Badesee-Kiosk

Mörfelden-Walldorf (ots)

Der Kiosk am Badesee in Walldorf geriet in der Nacht zum Mittwoch (17.07.), gegen 0.15 Uhr, in das Visier von Kriminellen.

Die Täter schoben zunächst einen Rolladen hoch und verschafften sich so Zugang in das Gebäude. Sie suchten anschließend nach Wertgegenständen und durchwühlten hierzu mehrere Behältnisse. Ob etwas gestohlen wurde, müssen nun die polizeilichen Ermittlungen zeigen.

Ein Mann, der sich zur Tatzeit zufällig im dortigen Bereich aufhielt, vernahm verdächtige Geräusche und verständigte sofort die Polizei. Den Tätern gelang allerdings noch vor Eintreffen der alarmierten Streife die Flucht in die Dunkelheit. Eine Fahndung verlief bislang ergebnislos.

Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105/4006-0 zu melden.

