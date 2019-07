Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Einbruch in Getränkemarkt scheitert/Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

Kelsterbach (ots)

Ein aufmerksamer Anwohner hörte in der Nacht zum Mittwoch (17.07.) gegen 1.40 Uhr, dass an einem Getränkemarkt im Langer Kornweg eine Scheibe zu Bruch ging und anschließend eine Person zu Fuß flüchtete. Der Zeuge verständigte sofort die Polizei. Wie sich herausstellte, hielt das Fenster dem Einbruchsversuch Stand und die Kriminellen drangen nicht in den Markt ein.

Im Rahmen der anschließenden Fahndung gelang es den alarmierten Ordnungshütern in Tatortnähe zwei 20 Jahre alte Tatverdächtige festzunehmen.

Der Getränkemarkt war in jüngster Vergangenheit wiederholt im Visier von Kriminellen (wir haben berichtet). Die Polizei prüft nun, ob die beiden Festgenommenen für diese und weitere, ähnlich gelagerte Taten in Betracht kommen. Die Ermittlungen dauern an.

Das Duo erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4304715

