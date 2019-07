Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Griesheim: (ots)

Am Dienstag, den 16.07.2019, kam es gegen 18:05 Uhr auf dem Parkplatz, am Felsenkeller, zu einer Verkehrsunfallflucht mit erheblichem Sachschaden. Ein nicht bekanntes Fahrzeug rammte die hintere linke Fahrzeugseite der Anzeigenerstatterin und verursachte einen Schaden von mindestens 5.000 Euro. Danach entfernte sich der Verursacher in unbekannte Richtung. Die Geschädigte saß während des Vorfalls in ihrem Auto, einem silberfarbenen Opel Corsa. Da das Geschehen sich hinter ihr abspielte, konnte sie weder Fahrzeugtyp noch Kennzeichen des anderen Verkehrsteilnehmers erkennen. Auch in welche Richtung sich der Verursacher entfernt hat, oder woher dieser kam, konnte nicht gesagt werden. Somit ist auch nicht geklärt, wo das verursachende Fahrzeug beschädigt ist.

Wer den Vorfall beobachtet, oder zur Unfallzeit ein nicht unerheblich beschädigtes Fahrzeug im Bereich des Felsenkellerparkplatzes festgestellt hat, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Griesheim zu melden (06155/8085-0).

Berichterstatterin: Polizeioberkommissarin Meyer, Polizeistation Griesheim

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell