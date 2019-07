Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Darmstadt (ots)

Am Dienstag (16.07.19), um 16:48 Uhr, kam es im Einmündungsbereich "Zeughausstraße" / "Mathildenplatz" zum Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Der 34-Jährige Wagenlenker bog hierbei, aus Richtung "Zeughausstraße" kommend, nach rechts auf den "Mathildenplatz" ab und kollidierte im Anschluss mit dem Radfahrer, welcher die Fahrbahn an der dort befindlichen Lichtzeichenanlage für Fußgänger überquerte. Durch den Zusammenstoß stürzte der Radfahrer zu Boden, stand jedoch kurz darauf scheinbar unverletzt wieder auf und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Pkw des 34-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem 1. Revier Darmstadt (06151-9693610) oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Damm, POK, 1.Polizeirevier Darmstadt

