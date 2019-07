Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Flüchtigen Unfallverursacher gesucht

Darmstadt (ots)

Wie der Polizei jetzt angezeigt wurde, soll es am Samstag, den 13.07.19, in der Zeit zwischen 9 Uhr und 13:30 Uhr zu einem Unfall in der Pankratiusstraße, Höhe des Kantplatzes, gekommen sein, wobei ein weißer Kleinwagen mit Dieburger Kennzeichen beschädigt wurde. Anschließend hat der Unfallverursacher einen Zettel, mit einer falschen Telefonnummer hinterlassen. Danach entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne den Sachverhalt der Polizei zu melden. Die Polizei sucht Unfallzeugen, oder Personen, die einen Hinweis auf diesen Verursacher geben können. Hinweise bitte an das 1. Polizeirevier in Darmstadt (06151/969 3610).

Berichterstatter: Polizeioberkommissar Dähn, 1. Polizeirevier in Darmstadt

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell