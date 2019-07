Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Silberner Motorroller "742-WJL/2019" gestohlen

Darmstadt (ots)

Von einem großen Parkplatz in der Koblenzer Straße entwendeten Diebe in der Zeit zwischen Montagabend (15.07.) und Dienstagmorgen (16.07.) einen silbernen Motorroller der Marke Sanyang. An dem mit einem Lenkradschloss gesicherten Roller war zuletzt das Versicherungskennzeichen "742-WJL/2019" angebracht. Der dadurch entstandene Schaden dürfte über 100 Euro liegen. Hinweise zu den Tätern oder der Tat sowie zum Verbleib des Rollers, werden von den Beamten der Ermittlungsgruppe City unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

