Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Fahrradfahrer stößt mit Fußgängerin zusammen

Zeugen des Unfalls gesucht

Dieburg (ots)

Ein vermeintliches Abstimmungsproblem führte am Dienstagmorgen (16.07) in der Frankfurter Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem 52-jährigen Radfahrer und einer 15-jährigen Fußgängerin. Gegen 10.25 Uhr befuhr der aus Richtung Münster kommende Radfahrer einen für Fahrradfahrer freigegebenen Gehweg in Richtung Dieburg. Dabei wollte er, im Bereich der Bahnunterführung, an der ihm entgegenkommenden 15-Jährigen, die in Begleitung ihrer Mutter war, vorbeifahren. Nachdem der 52-Jährige auf sich aufmerksam gemacht haben soll, sei es nach Abstimmungsproblemen zu dem Zusammenstoß gekommen. Beide Unfallbeteiligten stürzten daraufhin und verletzten sich nach derzeitigem Ermittlungsstand leicht. Die 15-Jährige wurde zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Radfahrer begab sich vorsorglich in ärztliche Behandlung. An dem Fahrrad entstand zudem ein Schaden von rund 100 Euro. Die Polizei in Dieburg sucht für den Fortgang der Ermittlungen weitere Zeugen des Unfallhergangs. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden.

