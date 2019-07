Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt: 25-jähriger Autofahrer vorläufig festgenommen

Zeugen nach Verfolgungsfahrt gesucht

Ober-Ramstadt (ots)

Am Dienstag, den 16.07.2019, um circa 9:30 Uhr verfolgte eine Streife der Polizeistation Ober-Ramstadt einen weißen Mercedes Coupé in der Nieder-Ramstädter Straße in Richtung Ortsmitte, der zuvor einer Kontrolle unterzogen werden sollte. Der Mercedes wurde auf Höhe der Bahnhofstraße aus dem Sichtfeld verloren und erst wenig später in der Hügelstraße geparkt vorgefunden. Im Bereich der Leuschnerstraße konnten die Polizisten den 25-jährige Fahrer feststellen und vorläufig festnehmen. Bei der anschließenden Kontrolle des Mannes kam der Verdacht auf, dass er vermutlich unter Einfluss von berauschenden Mitteln und Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 25-Jährigen, ergab einen Wert von über 1 Promille. Für ihn endete die Verfolgungsfahrt auf der Polizeistation, wo er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Auch der Verdacht des Drogeneinflusses wird geprüft. Zudem stellten die Beamten an dem Coupé einen beschädigten Außenspiegel fest. Zukünftig wird sich der Mann in einem Strafverfahren wegen der Trunkenheitsfahr verantworten müssen. Zeugen, welche durch das Fahrzeug gefährdet wurden oder einen Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich auf der Polizeistation Ober-Ramstadt zu melden (06154/6330-0).

Berichterstatterin: Polizeioberkommissarin Krapf, Polizeistation Ober-Ramstadt

