POL-DA: Raunheim: Viele Verstöße bei Geschwindigkeitskontrollen der Polizei/Spitzenreiter 91 km/h zu schnell-Taxifahrer mit über 50 "Sachen" zu viel auf dem Tacho

Raunheim (ots)

Die Direktion Verkehrssicherheit und Sonderdienste des Polizeipräsidiums Südhessen führte am Montag (15.07.) auf der Bundesstraße 43 zwei Radarkontrollen durch. Erlaubt sind auf der Strecke maximal 100 Stundenkilometer.

Zunächst nahmen die Ordnungshüter in der Zeit von 08.30 bis 15.00 Uhr die in Fahrtrichtung Kelsterbach fahrenden Fahrzeuge genauer unter die Lupe. Über 450 Wagenlenker waren zu schnell unterwegs. 216 Fahrer müssen mit Punkten in Flensburg rechnen und 26 davon sogar mit einem Fahrverbot, weil sie die zulässige Höchstgeschwindigkeit um mindestens 41 km/h überschritten. Trauriger Spitzenreiter war ein Autofahrer mit 191 "Sachen" auf dem Tacho. Ihm drohen nun 600 Euro Bußgeld, zwei Punkte im Verkehrszentralregister sowie ein dreimonatiges Fahrverbot. Auch ein Taxifahrer war mit seinen Fahrgästen mit über 150 Stundenkilometern auf dem Streckenabschnitt unterwegs. Ihn erwartet nun ebenfalls ein Fahrverbot.

Zwischen 15.00 und 18.00 Uhr wurde dann auf der Gegenseite in Fahrtrichtung Rüsselsheim gemessen. Hier blitzte die Polizei 310 Fahrzeuge. 97 Fahrer waren im Punktebereich, vier davon erwartet ein Fahrverbot.

Insgesamt wurden auch 79 Lastwagen mit mehr als 80 Stundenkilometern gemessen, die dort maximal 60 km/h fahren dürfen.

