POL-GG: Verkehrunfallflucht Suche nach dem geschädigten Fahrzeug

Am 13.07.19 befuhr gegen 14.30 Uhr eine PKW-Fahrerin mit ihrem Fahrzeug in Groß-Gerau den Brüsseler Ring. Dabei touchierte sie im Kurvenbereich einen geparkten PKW an dessen linken Außenspiegel. Nachdem die PKW-Fahrerin auf einem nahen Parkplatz anhielt und anschließend zum geschädigten Fahrzeug zurückkehrte, war dieses bereits wieder weggefahren. Zum geschädigten Fahrzeug liegen derzeit keine Hinweise vor. Hinweise bitte an die Polizeistation Groß-Gerau, Tel.: 06152 / 1750

