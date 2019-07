Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gemarkung Lorsch

BAB A 67: Lkw-Fahrer rammt Tanksäule und flüchtet

Gemarkung Lorsch / BAB A 67 (ots)

Am Montagabend (15.07.) um 20.45 Uhr fuhr ein Lastwagenfahrer auf der Suche nach einem Parkplatz durch den Tankstellenbereich der Tank- und Rastanlage Lorsch - Ost und beschädigte dabei einen Zapfpunkt so stark, dass sich etwa 60 Liter Diesel über den Boden ergossen, bevor die Bediensteten der Rastanlage den Not-Aus-Knopf betätigen konnten. Der etwa 30 Jahre alte Fahrer des Sattelzugs aus Slowenien stieg noch aus seinem Fahrzeug aus um den Schaden zu begutachten, bevor er seine Fahrt unerlaubt fortsetzte. Die Feuerwehr Lorsch war mit fünf Fahrzeugen im Einsatz. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Die Fahndung nach dem flüchtigen Sattelzug und seinem Fahrer dauert an.

