Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Messel: Tödlicher Unfall auf Firmengelände

60-Jähriger von Radlader erfasst

Messel (ots)

Ein 60 Jahre alter Mann ist am Montagvormittag (15.7.) auf dem Gelände einer Recyclingfirma in der Straße "Am Bahnhof" verstorben. Der Firmenmitarbeiter aus dem Mühltal lief gegen 11 Uhr gerade über den Hof, als er von einem Radlader erfasst und überrollt wurde. Der Mann erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort starb. Der 69-jährige Maschinenfahrer erlitt einen schweren Schock, und musste von einem Rettungsdienst versorgt werden. Neben der Polizei wurde auch die Abteilung Arbeitsschutz beim Regierungspräsidium Darmstadt in die Unfalluntersuchungen eingeschaltet. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen des Unglücks dauern an.

