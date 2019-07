Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Einbruch in Gaststätte

Kelsterbach (ots)

Eine Gaststätte in der Waldstraße geriet in der Nacht zum Montag (15.07.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter hebelten ein Fenster auf und drangen so in das Lokal ein. Dort erbeuteten sie nach derzeitigem Ermittlungsstand mehrere hundert Euro aus einem Spielautomaten, bevor sie unerkannt wieder das Weite suchten.

Hinweise bitte an die Polizeistation Kelsterbach unter der Telefonnummer 06107/7198-0.

