POL-DA: Mühltal-Traisa: Kripo ermittelt nach Wohnungseinbruch

Mühltal (ots)

Über ein Fenster gelangten Einbrecher am Freitag (12.07.) in eine Wohnung in der Ludwigstraße. In der Zeit zwischen 9.30 Uhr und 13.30 Uhr sollen die Täter in den Räumlichkeiten nach Beute gesucht haben. Dabei erbeuteten sie neben Geld, auch eine Armbanduhr sowie ein blaues T-Shirt im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro. Durch die aufmerksame Vermieterin wurde gegen 12.30 Uhr ein Mann auf dem Grundstück angesprochen, der nach einer kurzen Antwort mit einem schwarzen Fahrrad in Richtung Sparkasse davonfuhr. Ob der Mann in Verbindung mit dem Wohnungseinbruch steht, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Zur weiteren Sachverhaltsklärung sucht die Kriminalpolizei (K21-22) aus Darmstadt nach diesem Mann. Er soll zwischen 21 und 30 Jahren alt und etwa 1,61 Meter und 1,70 Meter groß sein. Seine Haare sollen kurz und schwarz gewesen sein. Zudem hatte er einen dunklen Oberlippenbart. Bekleidet war er mit einer Jeans-Jacke. Er soll aktzentfrei Deutsch gesprochen haben.

Zeugen, die diese Tat beobachtet haben oder die Hinweise zu dem beschriebenen Mann geben können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern zu melden (06151/969-0).

