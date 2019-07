Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: auf Diebestour

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Ein Imbiss und eine Gartenhütte standen am Wochenende im Visier von Dieben. In der Nacht zum Samstag (13.07.2019) brachen bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen 23:00 und 10:40 Uhr in einen Imbiss in der Frankfurter Landstraße ein. Durch ein mit Gewalt aufgedrücktes Fenster gelangten die Täter in das Gebäude und erbeuteten aus der Kasse etwas Wechselgeld. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro.

In der Messeler Straße wurde am Samstag (13.07.2019) eine Gartenhütte aufgehebelt. Die unbekannten Täter kletterten nach ersten Erkenntnissen über ein rückwärtiges Gartentor in den Garten. Mit Brachialgewalt öffneten sie die Tür der Hütte und rissen diese dabei aus der Verankerung. Sie betraten den Raum, durchwühlten die Schränke und öffneten den Kühlschrank. Weiter öffneten sie noch zwei Abstellräume, in denen nichts entwendet wurde. Mit der erlangten Beute von 10 Bierflaschen und einer Tasche mit zwei Gartenleuchten konnten die Täter unbemerkt entkommen. Der Gesamtschaden wird bislang auf rund 300,- Euro geschätzt.

In beiden Fällen prüfen die Ermittler des 3. Polizeireviers einen Tatzusammenhang und suchen Zeugen, die Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können oder in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben (06151/969-3810).

