Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Fußgängerin angefahren

Gustavsburg (ots)

Am Sonntag, 15:10 Uhr, wurde in Gustavsburg, in der Darmstädter Landstraße, eine 19-jährige Fußgängerin aus Mainz von einem Autofahrer angefahren. Die Geschädigte wollte vor einem stehenden Linienbus die Fahrbahn überqueren, als ein von links kommendes Fahrzeug, das den Bus überholte, sie noch streifte. Die 19-jährige fiel auf die Straße und verletzte sich am linken Bein. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zeugen konnten Fahrer und Auto wie folgt beschreiben: Opel Astra kompakt, Farbe rot mit Groß-Gerauer Kennzeichen, der Fahrer wurde auf etwa 35 Jahre geschätzt, dunkle kurze Haare. Der Vorfall wurde von mehreren Zeugen beobachtet, die sich bitte bei der Polizei in Bischofsheim unter der Telefonnummer 06144/9666-0 melden sollen.

