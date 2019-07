Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Briefkasten und Tafeln mit Nazi-Parolen beschmiert

Darmstadt (ots)

Nicht nur ein Briefkasten des Justizgebäudes am Mathildenplatz, sondern auch die dort befindlichen Grundrechtstafeln wurden in der Zeit zwischen Freitagnachmittag (12.07.) und Samstagmorgen (13.07.) von bislang unbekannten Tätern mit Nazi-Parolen beschmiert. Die Hintergründe zu dieser Tat sind derzeit noch unklar. Auch die Höhe des dadurch entstandenen Schadens, muss noch ermittelt werden. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei (ZK10) in Darmstadt zu melden (06151/969-0).

