Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstählen

Darmstadt (ots)

Nach dem vergangenen Wochenende (13.-14.07.) haben die Beamten der Ermittlungsgruppe City in Darmstadt die Ermittlungen wegen Fahrraddiebstählen aufgenommen.

Aus der Kiesstraße erbeuteten Diebe in gleich zwei Fällen Fahrräder aus Kellerabteilen benachbarter Häuser. Am Samstag (13.07.) stellte ein 34-jähriger Mann den Diebstahl seines etwa 1200 Euro teuren und schwarzen Mountainbike der Marke Canyon fest. Die Tatzeit könnte bis zum Samstag (06.07) zurückliegen. Einen Tag später, also am Sonntag (14.07.), musste ein 40-jährige Mann feststellen, dass sein etwa 2000 Euro teures und grünes Mountainbike der Marke Merida gestohlen wurde. Auch in diesem Fall kann die Tatzeit etwa eine Woche (07.07.) zurückliegen.

In beiden Fällen gelang es den Tätern unerkannt mit ihrer Beute zu flüchten. Ob die beiden Taten im Zusammenhang stehen, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib der beiden Mountainbikes geben können, werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe City (06151/969-0) zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell