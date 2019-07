Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden: Einbruch in Moschee

Mörfelden (ots)

Die Subhan-Moschee in der Industriestraße geriet in der Nacht zum Sonntag (14.07.), gegen 3.00 Uhr in das Visier von drei Kriminellen.

Die Täter verschafften sich zunächst durch die aufgehebelte Eingangstür Zutritt in die Moschee und durchwühlten anschließend mehrere Räumlichkeiten. In einem Raum stießen die drei vermummten Unbekannten auf einen in der Moschee schlafenden Angehörigen der Gemeinde und flüchteten daraufhin sofort vom Tatort in Richtung Wageninger Straße.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand machten die Einbrecher keine Beute.

Wer in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden

