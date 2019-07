Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Nauheim: Ertappter Ladendieb tritt und beleidigt Polizisten

Nauheim (ots)

Gleich zweimal wurde ein 43 Jahre alter Mann am Samstagabend (13.07.) in einem Einkaufsmarkt in der Berzallee beim Ladendiebstahl ertappt. Während er gegen 18.30 Uhr zunächst Waren im Wert von knapp 50 Euro entwendete, unter anderem einen Kopfhörer, erschien der 43-Jährige etwa eine Stunde später erneut im Markt und ließ nun Socken und ein Feuerzeug mitgehen.

Die daraufhin alarmierte Polizeistreife, die den stark alkoholisierten Tatverdächtigen zur Verhinderung weiterer Straftaten sowie zur Ausnüchterung ins Polizeigewahrsam einliefern sollte, beleidigte er anschließend auf unflätigste Weise und trat einem Beamten gegen die Hüfte. Zudem schleuderte der Mann seine Schuhe nach den eingesetzten Ordnungshütern. Die Polizisten wurden nicht verletzt.

Ein Atemalkohlotest zeigte 2,75 Promille an. Der 43-Jährige musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet nun neben den Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahls zudem eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.

Die Nacht verbrachte der Mann in einer Zelle der Polizeistation.

