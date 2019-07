Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Unfall zwischen zwei Radfahrern (Zeugenaufruf)

Gernsheim (ots)

Am Sonntag, dem 14.07.2019, um 19.45 Uhr kam es auf dem kombinierten Rad- und Gehweg unterhalb der Pfungstädter Straße, in Höhe des dortigen Spielplatzes zu einem Verkehrsunfall zweier Radfahrer im Begegnungsverkehr. Hierbei wurde einer der Fahrradfahrer, ein 39 jähriger Mann, schwer verletzt. Der genaue Hergang des Verkehrsunfalls ist noch ungeklärt. In diesem Zusammenhang wird nach Zeugen gesucht.

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Groß-Gerau

