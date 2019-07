Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfall mit schwerverletzem Kind

Rüsselsheim (ots)

Rüsselsheim: Am Sonntagnachmittag (14.07.)kam es zu einem Verkehrsunfall, wobei ein 6 jähriger Junge lebensgefährlich verletzt wurde.

Eine 22 jährige Rüsselsheimerin befuhr gegen 16.40 Uhr mit ihrem PKW die Darmstädter Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. In Höhe der Hans-Sachs-Straße kam plötzlich hinter einem Gebüsch ein ebenfalls aus Rüsselsheim stammender Junge von rechts kommend auf die Straße gerannt und wurde von dem PKW der Rüsselsheimerin erfasst. Der von dem PKW erfasste Junge wurde dabei so schwer verletzt, dass er von einem zufällig vorbeikommenden Zeugen reanimiert werden musste.

Dem herbeigerufenen Notarzt gelang es den Jungen zu stabilisieren und dieser wurde anschließend in ein Spezialkrankenhaus eingeliefert.

Zur Unfallrekonstruktion werden weitere Zeugen gesucht. Diese werden gebeten sich bei der Polizei Rüsselsheim unter 06142-696-0 umgehend zu melden.

