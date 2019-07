Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Einstieg über gekipptes Fenster

Viernheim (ots)

Ein gekipptes Fenster war am Freitag (12.7) die Einstiegshilfe für Kriminelle in ein Wohn-/ Geschäftshaus in der Werner-von-Siemens-Straße/ Bereich Großer Stellweg. Die Täter sollen nach derzeitigem Ermittlungsstand mehrere Laptops, Handys, eine Fotoausrüstung sowie Geld im Gegenwert von 3000 Euro geschnappt haben.

Für die Tat haben die Kriminellen wohl einen etwa zwei Meter hohen Zaun überstiegen, bevor sie das gekippte Fenster geöffnet und die geschäftlichen, wie auch privaten Räume durchsucht haben.

Die Ermittlungen zu dem Fall bearbeitet die Kriminalpolizei in Heppenheim. Wer zwischen 4 Uhr und 5 Uhr morgens Personen, insbesondere solche mit Taschen, im Industriegebiet im Bereich des Tatorts bemerkt hat, wendet sich bitte unter der 06252 / 7060 an die Beamten des K 21/ 22.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Kobus

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell