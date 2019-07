Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: Polizei informiert auf dem Erbacher Wiesenmarkt

Odenwaldkreis/ Erbach (ots)

Wie in den zurückliegenden Jahren ist die Polizei wieder mit ihrem Infomobil auf dem Erbacher Wiesenmarkt präsent.

Einstellungsberater des Polizeipräsidiums Südhessen nutzen die Gelegenheit, um über den spannenden Beruf Polizei zu informieren.

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um Polizist zu werden? Wie sieht das Studium aus?

Wer weiß schon, dass es bei der Polizei in Hessen mehr als 400 Einsatzbereiche gibt?

Nicht umsonst ist Vielfalt unsere Stärke!

Neugierig was die Polizei alles zu bieten hat? Nutzt die Gelegenheit und schaut einfach mal vorbei!

Wir stehen Euch am Samstag (27.7.) und Sonntag (28.7.) zwischen 10.30 Uhr und 17.00 Uhr zur Verfügung. An den Tagen berichten auch Ermittler der Kriminalpolizei aus ihrem Dienstalltag. Die Spezialisten geben in den Gesprächen insbesondere wertvolle Tipps rund um die Themen Wohnungseinbruch und Sicherheit im Urlaub.

