Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt/ Viernheim/ Lampertheim: Wir haben was gegen Einbrecher - Sie auch?

Bürstadt/ Viernheim/ Lampertheim (ots)

Einbrecher machen keine Ferien! Um die Freude über die schönste Zeit im Jahr nicht zu trüben, hat die Polizei was gegen Einbrecher und informiert. Um wertvolle und vor allem sichere Tipps zum Schutz von Wohneigentum im Allgemeinen und besonders in der Ferienzeit geben zu können, stehen Polizisten mit einem Info-Stand auf Wochenmärkten zur Verfügung.

Nutzen Sie das kostenlose Angebot Ihrer Polizei am

Dienstag, den 16. Juli in Bürstadt, Donnerstag, den 18. Juli in Viernheim und Freitag, den 19. Juli auf dem Markt in Lampertheim, jeweils zwischen 9 Uhr und 11 Uhr.

Kommen Sie vorbei!

Weitere Infos zum Thema Einbruchsschutz finden Sie auch unter www.polizei.hessen.de sowie unter www.k-einbruch.de oder www.polizei-beratung.de.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4304836

