Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Skateboard-Fahrer beschädigt Audi A3

Viernheim (ots)

Wegen Sachbeschädigung ermittelt die Polizei gegen einen Skateboard-Fahrer, der in der Erzbergerstraße einen Außenspiegel eines Audis A3 abgerissen haben soll. Der Skateboard-Fahrer habe sich am Mittwoch (10.7.), 22.30 Uhr, durch Hupen gestört gefühlt und den Audifahrer angesprochen. Nach dem Gespräch soll er den Außenspiegel abgeschlagen haben. Der Gesuchte ist etwa 18 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Er hat kurze blonde Haare und trug eine kurze Hose sowie ein T-Shirt. Mit seinem Skateboard ging er in Richtung Hansstraße weg.

Zur Klärung des Sachverhalts werden der Skateboard-Fahrer und Zeugen des Vorfalls gesucht. Die Ermittlungen führen Beamte der Ermittlungsgruppe (DEG) in Viernheim. Telefon: 06204 / 93770.

