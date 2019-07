Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: 37-Jähriger mit Messer attackiert/ 24-Jähriger in Untersuchungshaft

Weiterstadt (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Zwei junge Männer, im Alter von 22 und 24 Jahren, stehen seit Dienstagabend (09.07.) im Verdacht einen 37-jährigen Mann mit einem Messer schwer verletzt zu haben. Hintergrund dieser Tat sollen nach derzeitigem Ermittlungsstand Beziehungsstreitigkeiten gewesen sein. Kurz vor 23 Uhr soll der 24-jährige Hauptverdächtige den 37-Jährigen an dessen Wohnungstür in der Georg-Büchner-Straße attackiert und dabei mehrfach mit einem Messer auf ihn eingestochen haben. Durch den Angriff erlitt der 37-Jährige schwere Verletzungen, die mittlerweile als nicht mehr lebensgefährlich eingeschätzt werden. Der 22-Jährige konnte von den alarmierten Polizeistreifen noch vor der Haustür festgenommen werden. Auch der 24-Jährige wurde nur wenige Minuten nach der Tat von den Beamten auf einem nahegelegenen Feldweg gestellt und festgenommen. Beide Tatverdächtigen wurden auf Antrag der Staatanwaltschaft Darmstadt am Mittwoch (10.07.) einem Untersuchungshaftrichter vorgeführt, der den Vollzug der Untersuchungshaft für den 24-jährigen Hauptverdächtigen, der zugestochen haben soll, anordnete. Der Mann wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Ermittlungen zur konkreten Tatbeteiligung des 22-Jährigen dauern weiter an.

