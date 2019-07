Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Verkehrsunfall auf der L3065 (Höhe Langstadt) - Zeugen gesucht

Babenhausen-Langstadt (ots)

Am Mittwoch (10.07.2019) gegen 6:50 Uhr ereignete sich auf der L3065 ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Ein 52-Jähriger Lkw-Fahrer befuhr mit seinem Kühl-Lkw die L3065 aus Kleestadt kommend in Richtung Langstadt. Nach bisherigen Erkenntnissen überholte kurz vor dem Ortseingang Langstadt ein blauer Pkw den Kühl-Lkw und schnitt diesen beim Einscheren. Der Lkw musste ausweichen, kam von der Fahrbahn ab und kippte in den Straßengraben. Danach entfernte sich der Pkw unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um seine Pflichten zu kümmern. Die Schadenssumme beläuft sich auf ca. 15.000 Euro. Zur Bergung des Lkw musste ein Kran angefordert werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung war die L3065 für zwei Stunden vollgesperrt. Zeugen die Angaben zum Unfall und insbesondere zu dem blauen Pkw machen können, werden gebetenh sich bei der Polizeistation Dieburg melden (Tel.: 06071/ 96560).

Debes, Polizeikommissar-Anwärterin, Polizeistation Dieburg

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt



Telefon: 06151 - 969 2400; PvD -3030

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell