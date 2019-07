Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Fürth (ots)

Fürth. Am Mittwoch, 10.07.kurz nach 12.00 Uhr kam es auf der B 460 zwischen Weschnitz und Fürth-Krumbach zu einem Verkehrsunfall nachdem ein silber-blauer Hyundai-Kleinwagen bei einem Überholmanöver zwei Fahrzeuge beschädigte und anschließend vom Unfallort in Richtung Krumbach flüchtete. Das Fahrzeug des Verursachers wurde auf beiden Seiten entlang beschädigt und verlor beide Außenspiegel. Hinweise zu diesem Fahrzeug und dem Fahrer oder Besitzer werden erbeten an die Polizeistation Heppenheim, Tel. 06252-7060.

