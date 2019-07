Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Drogen bei Wohnungsdurchsuchung sichergestellt

Darmstadt (ots)

Aufgrund eines Hinweises geriet ein 44-jähriger Darmstädter am Dienstag (09.07.) wegen des Verdachts des Drogenbesitzes in das Visier der Rauschgiftermittler. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Darmstadt einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 44-Jährigen. Dabei konnten die Ermittler neben rund 20 Gramm Marihuana und über 60 Gramm Amphetamin auch zwei Hanfpflanzen mit Utensilien zur Aufzucht sicherstellen. Der Darmstädter wird sich zukünftig in einem Strafverfahren wegen des Drogenbesitzes verantworten müssen.

