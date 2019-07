Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Neckarsteinach: BMW (HP-06293) zur Probefahrt ausgeliehen und nicht zurückgebracht

Neckarsteinach (ots)

Von der Probefahrt kehrte am Mittwochmorgen (10.7.) ein Autointeressant nicht zurück, so dass der Händler aus der Hirschhorner Straße Anzeige bei der Polizei erstattet hat. Jetzt fahndet die Polizei nach dem Fahrer und dem grauen BMW der 3er-Serie im Wert von 4000 Euro, an dem die roten Kennzeichen HP-06293 angebracht waren.

Der gesuchte Fahrer ist nach Angaben des Autohändlers zwischen 35 und 40 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Sein Haar ist mittelbraun und gewellt. Seine Statur wirkte sehr hager.

Wer Hinweise zu der Person oder zum gesuchten 3er BMW geben kann, meldet sich bitte beim Polizeiposten Hirschhorn. Telefon: 06272 / 93050.

