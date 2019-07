Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Motorroller "950LFB" entwendet

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Ein mattgrauer Motorroller "950LFB" der Marke Lambretta geriet in das Visier von Dieben. In der Zeit zwischen Dienstagabend (09.07.) und Mittwochmorgen (10.07.) entwendeten die Täter auf bislang unbekannte Weise ihre etwa 2000 Euro teure Beute aus der Mauerstraße. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Die Beamten der Ermittlungsgruppe City in Darmstadt suchen nach Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder zum Verbleib des Rollers geben können (06151/969-0).

