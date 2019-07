Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Tür gibt Hebelversuchen nach

Täter flüchten mit Beute unerkannt

Darmstadt (ots)

Die Tür eines Lagerraums in der Pallaswiesenstraße gab am frühen Mittwochmorgen (10.07) den Hebelversuchen von Dieben nach. Innerhalb von 20 Minuten gelangten die Täter in die Räumlichkeiten und erbeuteten aus diesen Werkzeuge sowie handliche Maschinen im Wert von mehreren Hundert Euro. Nach ersten Ermittlungen verstauten sie ihre Beute womöglich in einem größeren Müllsack sowie in einer dunklen Tasche. Um kurz nach 2 Uhr flüchteten die Täter unerkannt. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Kriminalpolizei (K21-22) in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

