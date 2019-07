Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Ergänzungsmeldung zu: Mann aus Badesee tot geborgen

Bensheim (ots)

Der 34 Jahre alte Lastwagenfahrer, der am Montag (8.7.) tot aus dem Badesee in Bensheim geborgen wurde (wir haben berichtet) ist ertrunken. Für die Aufklärung der Todesumstände wurde am Dienstag (9.7.) von der Rechtsmedizin in Frankfurt eine Obduktion durchgeführt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Kobus

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell