POL-DA: Heppenheim-Kirschhausen: Hoher Sachschaden an Fiat Doblo/ Polizei ermittelt

Heppenheim (ots)

Ein ReparaturReparaturschadenschaden von etwa 5000 Euro wird auf einen Fiat-Besitzer zukommen, nachdem sein Auto des Typs Doblo rundum verkratzt wurde. Das Auto parkte in der Igelhöhstraße in einem freizugänglichen Hof, einige Meter vom Brannackerweg weg. Die Täter machten sich zwischen Dienstagabend (9.7.), 22.45 Uhr und Mittwochmorgen (10.7.), 8 Uhr, an dem Wagen zu schaffen, indem der Lack wellenförmig zerstört wurde.

Die Ermittlungen zu der Sachbeschädigung führen Beamte der Dezentralen Ermittlungsgruppe in Heppenheim, die unter der Rufnummer 06252 / 7060 alle Hinweise zu den Tätern entgegennehmen.

