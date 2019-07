Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach/ Affolterbach: Öffentlichkeitsfahndung nach Banküberfall

Wald-Michelbach (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Mit Bildern aus der Überwachungskamera suchen die Ermittlungsbehörden jetzt gezielt nach dem Täter, der am Dienstagnachmittag (9.7.) die Bankfiliale im Ortsteil Affolterbach überfallen hat (wir haben berichtet).

Das Alter des Räubers soll nach Zeugenaussagen zwischen 40 und 60 Jahre liegen. Zur Tatzeit trug er eine Sportjacke der Marke ADIDAS mit weißen Streifen an den Ärmeln und Schriftzug auf Höhe der linken Brust. Nach dem Überfall rannte der Täter über die Beerfeldener Straße in die Straße "Am Hofacker". Dort verlor sich die Spur.

Alle Hinweise zu dem Täter nehmen die Ermittler des Kommissariats 10 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252 / 7060 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

