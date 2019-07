Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 90-Jährige durchschaut Zetteltrick

Täterinnen flüchten

Darmstadt (ots)

In der Kiesstraße durschaute am Dienstagmittag (09.07.) eine 90-jährige Frau zwei Trickbetrügerinnen und verwies diese aus ihrer Wohnung. Unter dem Vorwand der Seniorin beim Tragen der Einkaufstaschen zu helfen, gelangte eine der beiden Täterinnen gegen 12.30 Uhr in die Wohnung. Um ihr Vorhaben umsetzen zu können, sollte die 90-Jährige abgelenkt werden. Man fragte nach einem Zettel sowie einem Glas Wasser. Als dann noch die zweite Täterin versuchte in die Wohnung zu gelangen, durschaute die Seniorin die Masche. Die beiden Frauen mussten daraufhin ohne Beute die Wohnung verlassen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte vor der Haustür ein unbekannter Mann auf die Täterinnen gewartet haben.

Die beiden Trickbetrügerinnen sollen zwischen 21 und 30 Jahren alt und zwischen 1,61 Meter bis 1,70 Meter groß sein. Zudem waren sie von kräftiger Statur.

Zeugen, die Hinweise zu den Trickdiebinnen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 bei der Kriminalpolizei (K24) in Darmstadt zu melden.

