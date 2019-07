Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Brennende Heuballenpresse setzt rund zwei Hektar Feld in Brand

Gernsheim (ots)

Eine aus bislang unbekannten Gründen in Brand geratene Heuballenpresse, mit der ein 27 Jahre alter Mann am Dienstagmittag (09.07.) gegen 15.15 Uhr Arbeiten auf einem Feld in der Nähe der Bundesstraße 44 verrichtete, setzte anschließend insgesamt rund zwei Hektar Feldfläche in Flammen.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten den Brand gegen 16.30 Uhr unter Kontrolle. Die Heuballenpresse wurde durch das Feuer komplett zerstört. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 40.000 Euro.

