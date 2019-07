Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt-Erfelden: Farbschmierereien an Großsporthalle-rund 10.000 Euro Schaden/Polizei ermittelt gegen drei Tatverdächtige

Riedstadt-Erfelden (ots)

Frische, großflächige Farbschmierereien an der Fassade und Scheiben der Großsporthalle wurden am Dienstagabend (09.07.), gegen 22.00 Uhr festgestellt. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro.

Nach Hinweisen von Zeugen, denen ein vom Tatort flüchtendes Fahrzeug auffiel, gelang es Beamten der Polizeistation Groß-Gerau anschließend, zwei Tatverdächtige im Alter von 15 und 19 Jahren zu ermitteln. Im Rahmen einer Durchsuchung konnten im Zimmer des 15 Jahre alten Jugendlichen Spraydosen sichergestellt werden. Weiterhin erkannten die Polizisten frische Farbe an den Fingern der beiden jungen Männer. An der Tat soll nach derzeitigem Erkenntnisstand eine weitere Person beteiligt gewesen sein. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Die Männern erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell