Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Hochwertiger BMW X5 "DA-TL 501" gestohlen

Darmstadt (ots)

Auf bislang unbekannte Weise erbeuteten Diebe in der Nacht zum Mittwoch (09.-10.07.) einen weißen BMW X5 "DA-TL 501" mit schwarzen Felgen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen die Täter das etwa 60.000 Euro teure Fahrzeug in der Zeit zwischen 23 Uhr und 4 Uhr aus der Schillerstraße gestohlen haben. Die Kriminalpolizei (K21-22) in Darmstadt sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die diese Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des BMW X5 geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 bei den Ermittlern zu melden.

