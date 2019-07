Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim-Auerbach: Scheibe eingeschlagen

Geldbehältnis aus Lagerraum gestohlen

Bensheim (ots)

Mit einem Geldbehältnis sind Diebe aus dem Lagerraum des Bensheimer Badesees geflohen. Für die Tat, die zwischen Donnerstagabend (4.7.), 21.30 Uhr und Freitagmorgen (5.7.) verübt wurde, nutzten die Täter einen Gullydeckel. Mit dem Gegenstand wurde ein Loch in die Scheibe geschlagen. Zeugen, die Beobachtungen zu dem Einbruch gemacht haben oder Hinweise hierzu geben können, wenden sich bitte unter der 06252 / 7060 an die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim.

