POL-DA: Darmstadt: Polizei sucht Zeugen nach handgreiflicher Auseinandersetzung

Darmstadt (ots)

Die Beamten der Ermittlungsgruppe City haben die Ermittlungen aufgenommen, nachdem es am frühen Sonntagmorgen (07.07.) zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen einer Gruppe von fünf bis sieben Personen und einem 23-Jährigen gekommen sein soll. In der Zeughausstraße, Höhe der Gaststätte "Herkules", sollen nach derzeitigem Ermittlungsstand gegen 1.45 Uhr zwei Männer aus der Gruppe heraus den 23-Jährigen attackierten haben. In Richtung Gericht, seien die fünf bis sieben Personen davongegangen. Der junge Mann musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie es zu dem Streit kommen konnte, ist derzeit noch unklar.

Einer der Täter soll eine kurze Hose getragen haben und von kräftiger Statur gewesen sein. Von dem zweiten Täter ist lediglich bekannt, dass er während der Tat ein grünes Kleidungsstück getragen haben soll. Weitere Angaben konnten nicht gemacht werden.

Zeugen des Vorfalls, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 bei den Beamten zu melden.

