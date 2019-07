Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Auto beschädigt

Wer kann Hinweise geben?

Griesheim (ots)

Einen roten Renault Clio beschädigten in der Zeit zwischen Samstagabend (06.07.) und Sonntagmittag (07.07.) bislang unbekannte Täter. Das in der Straße "Am Dürren Kopf" geparkte Auto wies Beschädigungen von etwa 1000 Euro an der hinteren, linken Tür auf. In diesem Zusammenhang suchen die Beamten des 2. Polizeireviers in Darmstadt Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben (06151/969-3710).

