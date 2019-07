Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Seeheim-Jugenheim: Vollsperrung der L3103 im Balkhäuser Tal nach Brand

Seeheim-Jugenheim (ots)

Wegen eines Waldbrandes musste die Landstraße 3103 zwischen Jugenheim und Balkhausen am Montagmorgen (08.07.) für etwa 45 Minuten voll gesperrt werden. Ein etwa 15 Quadratmeter großes Waldstück, welches circa 15 Meter von der Verbindungsstraße entfernt war, fing aus bislang ungeklärter Ursache zu brennen an. Die freiwillige Feuerwehr aus Seeheim konnte die Flammen im Balkhäuser Tal schnell löschen, sodass die Straße gegen 12.15 Uhr wieder freigegeben werden konnte. Zeugen, die Hinweise zur Brandursache geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei (K10) in Darmstadt zu melden (06151/969-0).

