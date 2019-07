Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Brensbach: Zeugen nach Farbschmierereien gesucht

Brensbach (ots)

Zu diversen Farbschmierereien kam es in der Nacht zum Montag (07./08.07.2019) im Bereich Brensbach. An bislang elf bekannten Stellen, Bereich Am Oberwald, Erlenweg, Karl-Schäfer-Straße und Am Alten Bahnhof, hinterließen die Vandalen ihre Spuren an Garagen- und Hauswände.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Höchst hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht dringend Zeugen, die am späten Sonntagabend oder frühen Montagmorgen verdächtige Wahrnehmungen in diesem Bereich gemacht haben. Die Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation in Höchst unter 06163/9410 in Verbindung zu setzen.

gefertigt: Steiger, POK'in, DEG Höchst

