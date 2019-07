Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bad König: Nach Unfall Führerschein sichergestellt

Unfallbeteiligter unter Alkoholeinfluss

Bad König (ots)

Bei der Unfallaufnahme am Samstagabend (6.7.) auf der Bundesstraße 45, Danziger Straße/ Frankfurter Straße, wurde der Führerschein eines 44 Jahre alten Mannes aus Bad König sichergestellt, nachdem festgestellt wurde, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Zur ärztlichen Versorgung wurden acht Insassen der zwei beteiligten Autos in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Schwere der Verletzungen ist noch nicht bekannt.

Nach bisherigen Ermittlungen befuhr der 44-Jährige gegen 20.20 Uhr mit seinem Opel Sintra die B 45 in Richtung Bad König. Beim Abbiegen in die Frankfurter Straße, kam es zum Zusammenstoß mit einem grauen Skoda, der entgegengesetzt die Bundesstraße in Richtung Etzen-Gesäß befuhr. Der Wagen wurde von einer 39-jährigen Frau aus Bad König gesteuert. In dem Fahrzeug saßen drei Kinder im Alter von 8, 9 und 12 Jahren. Der unter Alkoholeinfluss fahrende Mann hatte drei erwachsene Mitfahrer.

Der Sachschaden beträgt etwa 20.000 Euro. Zeugen, die näheres über den Unfallhergang berichten können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Erbach unter der Rufnummer 06062/9530.

