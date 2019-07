Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Kirchenfenster eingeworfen/Zeugen gesucht

Groß-Gerau (ots)

Zwei Scheiben des Fensters an der Nordseite der evangelischen Kirche in der Kirchstraße, wurden in der Zeit zwischen Samstag (06.07.), 14.30 Uhr und Sonntag (07.07.), 9.30 Uhr von Unbekannten eingeworfen und zerstört.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, um Kontaktaufnahme mit der Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750.

