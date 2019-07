Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Motorrad "HG-LV 98" und Roller "691CJV" gestohlen

Darmstadt (ots)

Am vergangenen Wochenende (05.-07.07.) gerieten zwei motorisierte Zweiräder in das Visier von Kriminellen. In der Nacht zum Sonntag (06.-07.07.) entwendeten Diebe einen etwa 450 Euro teuren, schwarzen Motorroller der Marke Peugeot "691CJV" aus einer Tiefgarage in der Lauteschlägerstraße.

Am Freitag (05.07.) kam es zu einem Diebstahl eines mattgrauen Motorrads der Marke Yamaha "HG-LV 98". In der Zeit zwischen 12 Uhr und 17.15 Uhr erbeuteten die Täter das etwa 4000 Euro teure Zweirad aus der Magdalenenstraße.

In beiden Fällen konnten die Diebe mit ihrer Beute unerkannt flüchten. Die Beamten der Ermittlungsgruppe City des 1. Polizeireviers Darmstadt sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können (06151/969-0).

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell